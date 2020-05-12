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Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье

Соцопрос: Украинцы рассказали о своем здоровье
14:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Почти половина украинцев оценивает свое состояние здоровья как хорошее.

49% взрослых жителей Украины оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, а 13% - как плохое или очень плохое, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 22 по 25 апреля.

Согласно данным соцопроса, всего, по состоянию на апрель 2020 года, 49% опрошенных украинцев оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 38% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определиться, а 13% - как плохое или очень плохое. Эти показатели статистически не отличаются от показателей 2019 года и теперь закрепляют тренд к росту доли здоровых (по самооценке) жителей страны.

Так, относительно параметра возраста наблюдается закономерность: чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых среди них. Среди людей в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми себя чувствуют 82%, в возрастной группе 30-39 лет - 67%, в возрасте 40-49 лет - 53%, в возрасте 50-59 лет - 39%, в возрасте 60-69 лет - 26%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше - 12%.

В то же время украинские мужчины считают свое здоровье несколько лучше, чем женщины: если среди мужчин 56% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, то среди женщин - 43%. Среди мужчин 9% оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, тогда как среди женщин - 17%.

По мнению социологов, это также может быть связано с тем, что средняя продолжительность жизни женщин в Украине примерно на 10 лет выше, чем мужчин (77 лет у женщин и 67 - у мужчин). Поэтому доля женщин в старших возрастных группах, которым свойственная самая низкая самооценка состояния здоровья, еще больше, чем среди младших (так, среди людей старше 79 лет, женщины составляют 70%, а мужчины только 30%).

Кроме того, процент тех, кто чувствует себя здоровым, несколько выше в городах (50%), чем в сельской местности (46%). Эксперты считают, что это может быть связано как с условиями труда и уровнем материального благосостояния (который выше в городах), так и с доступностью услуг по охране здоровья и более развитой сетью лечебных учреждений в городах.

Также по-прежнему продолжает сохраняться связь между состоянием здоровья и уровнем благосостояния. Так, среди наименее состоятельных (тех, кому не хватает денег даже на еду) здоровыми себя назвали только 20% украинцев, среди людей с высоким уровнем материального благосостояния (так или иначе могут позволить себе покупку дорогих вещей) - 63%, а среди людей с очень высоким уровнем финансового обеспечения - 73% .

При этом, состояние здоровья является важным условием для ощущения счастья у граждан Украины: среди тех, кто имеет хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 86%, а среди тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, счастливыми являются 34%.

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Как свидетельствуют данные опросов КМИС, в последние несколько лет самооценка здоровья жителями Украины постепенно повышается, если в 2013-2015 гг. около 40% украинцев считали себя здоровыми, то, начиная с 2016-го, этот показатель рос, и в настоящее время около половины граждан оценивает состояние собственного здоровья как хорошее.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

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Здоровье, Опрос, КМИС, Соцопрос.
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