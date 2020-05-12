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Вице-премьер отреагировал на утечку данных миллионов украинцев

Вице-премьер отреагировал на утечку данных миллионов украинцев
14:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В министерстве объяснили, почему слухи о сливе данных из "Дії" являются безосновательными.

Служба безопасности Украины начала расследование по поводу слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что после того, как в Telegram заработал бот, который использует большие объемы персональных данных, сразу активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія".

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"Это невозможно даже теоретически! Во-первых, и главное, Дія не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте, гораздо, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает Дія. В-третьих, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в Даркнете. В частности, речь идет о базе данных Приватбанка (до национализации), а также других частных (не государственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от Вконтакте, Linkedin", – пояснил министр. По его словам, за дело взялась СБУ.

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СБУ, ДИЯ, Михаил Федоров, Данный.
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