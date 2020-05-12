В Украину спецрейсом возвращаются украинские моряки

Новости Украины:Спецрейсом из Амстердама возвращаются 177 украинских моряков.

Из Нидерландов в Украину в 11:00 по местному времени спецрейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вылетело 177 украинских моряков, которые находились на круизных лайнерах.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

"Благодаря упорному труду наших коллег в Вашингтоне, которые во взаимодействии с МИД Украины отработали весь комплекс вопросов по организации этого спецрейса, стало возможным, чтобы члены экипажей круизных лайнеров, среди которых граждане Украины, вернулись домой. Общее количество пассажиров на борту лайнера - 208. Из них 177 украинских граждан, 2 россиян, 28 граждан Молдовы, один гражданин Румынии", - отметил в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

Как известно, 8 мая из Нидерландов в Украину спецрейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вылетело 159 украинских моряков, которые находились на круизных лайнерах.

Речь идет о десяти таких лайнеров: Regal Princess, Emerald Princess, Caribbean Princess, Island Princess, Crown Princess, Sky Princess, Volendam, Veendam, Nieuw Amsterdam, Rotterdam.