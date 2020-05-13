Президент наградил 32 военнослужащих ВСУ

Новости Украины:Зеленский наградил 32 украинских военных, 12 из них – посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 32 украинских военнослужащих за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, из них 12 – посмертно.

Соответствующий указ он подписал 12 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

Так, орденом "За мужество" ІІІ степени награждены посмертно 11 военных в звании от солдата до старшего сержанта: Александр Бондарь, Андрей Ведешин, Сергей Дичек, Юрий Лавренчук, Илья Пережогин, Богдан Петренко, Сергей Руских, Виктор Солтис, Владимир Федченко, Антон Хоба, Владимир Черненко.

19 военнослужащих награждены президентом медалью "Защитнику Отечества". Из них солдат Дмитрий Гринь – посмертно.

Еще двое военных награждены медалью "За военную службу Украине".