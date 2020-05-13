Яков теплый: приметы и обряды 13 мая

Новости Украины:В день Якова Теплого наблюдали за восходом солнца и вечерним небом.

Традиции на 13 мая

С этого дня прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий по старому стилю месяц май очень неблагоприятен для новобрачных. Предложение о сватовстве в этот день считалось делом обидным и даже зазорным, если станет известно, что в это время в семье думают о свадьбе, о ней пронеслась бы плохая молва, и в старину строго придерживались этого правила.

В этот день нельзя было собираться в дальний путь, не искупавшись сначала в воде из мартовского снега. Крестьяне верили, что с этого дня будто бы в чужой стороне начинают бродить тощие, заморенные весенние болезни и что без мартовской воды путешественнику нет от них спасения. Считалось, что они на зиму запираются в снежные горы, где сидят всю зиму до оттепелей. Когда солнце отогреет землю, растает снег, тогда уж весенние лихорадки разбегаются по белому свету и нападают на неосторожных. Один только мартовский снег спасает от их нападений.

Принято было 13 мая примечать погоду: теплый день с дождем предвещал на полях обильные хлеба, а если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозное и теплое, изобильное. Наблюдали в этот день восход солнца. Если оно восходило на чистом, ясном небе, то лето должно было быть ясным и ведренным.

Приметы на 13 мая

Теплый вечер и звездная тихая ночь - к урожаю и погожему лету.

Если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер - лето будет теплое, с изобильным плодородием.

Если восход на Якова ясный, то и все лето будет ведренным (солнечным), а если с утра на дворе стоит пасмурная погода, то измучают летом дожди-сеногнои.

Теплый вечер на святого Якова - к урожаю.

Теплый день с дождем предвещает обильные хлеба.

Когда звезды начинают прятаться, скоро пойдет дождь.

Месяц ощербился без дождя - весь май без дождя простоит.

Небо нахмурилось, плывут тучи, но цветки одуванчика открыты - дождя не будет.

Если небо в тучах, даже гром гремит, но пчелы не прячутся, а летают - дождя не будет.

Первой касатке не верь - одна ласточка весны не делает.

На Якова дождь - осенью обилие свадеб.