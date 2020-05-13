Яков теплый: приметы и обряды 13 мая

Традиции на 13 мая
С этого дня прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий по старому стилю месяц май очень неблагоприятен для новобрачных. Предложение о сватовстве в этот день считалось делом обидным и даже зазорным, если станет известно, что в это время в семье думают о свадьбе, о ней пронеслась бы плохая молва, и в старину строго придерживались этого правила.
В этот день нельзя было собираться в дальний путь, не искупавшись сначала в воде из мартовского снега. Крестьяне верили, что с этого дня будто бы в чужой стороне начинают бродить тощие, заморенные весенние болезни и что без мартовской воды путешественнику нет от них спасения. Считалось, что они на зиму запираются в снежные горы, где сидят всю зиму до оттепелей. Когда солнце отогреет землю, растает снег, тогда уж весенние лихорадки разбегаются по белому свету и нападают на неосторожных. Один только мартовский снег спасает от их нападений.
Принято было 13 мая примечать погоду: теплый день с дождем предвещал на полях обильные хлеба, а если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозное и теплое, изобильное. Наблюдали в этот день восход солнца. Если оно восходило на чистом, ясном небе, то лето должно было быть ясным и ведренным.
Приметы на 13 мая
Теплый вечер и звездная тихая ночь - к урожаю и погожему лету.
Если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер - лето будет теплое, с изобильным плодородием.
Если восход на Якова ясный, то и все лето будет ведренным (солнечным), а если с утра на дворе стоит пасмурная погода, то измучают летом дожди-сеногнои.
Теплый вечер на святого Якова - к урожаю.
Теплый день с дождем предвещает обильные хлеба.
Когда звезды начинают прятаться, скоро пойдет дождь.
Месяц ощербился без дождя - весь май без дождя простоит.
Небо нахмурилось, плывут тучи, но цветки одуванчика открыты - дождя не будет.
Если небо в тучах, даже гром гремит, но пчелы не прячутся, а летают - дождя не будет.
Первой касатке не верь - одна ласточка весны не делает.
На Якова дождь - осенью обилие свадеб.