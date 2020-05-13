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Украинцам могут запретить ездить в Беларусь по внутренним паспортам

Украинцам могут запретить ездить в Беларусь по внутренним паспортам
09:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.

Правительство планирует рассмотреть проект постановления о частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом министров и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан, предусмотрев запрет выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины. Об этом говорится в повестке дня заседания на 13 мая, которая опубликована на Правительственном портале.

В частности, согласно пояснительной записке к соответствующему Проекту постановления, предлагается отменить с 1 сентября 2020 года возможность пересечения гражданами Украины украинско-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Отмечается также, что изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь, а при въезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.

Также чиновники планируют рассмотреть проекты постановлений о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления Украинским культурным фондом мероприятий по поддержке проектов; о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов; о некоторых вопросах деятельности акционерного общества "“Українська залізницяˮ.

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Кроме того, Кабмин может принять проекты распоряжений о преобразовании государственного предприятия "Оператор ринкуˮ в акционерное общество; о подписании дополнительного соглашения № 1 (в форме обмена письмами) к Соглашению о финансировании между правительством Украины и Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украинеˮ; о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабинета министров Украины на 2020 год.

Также в повестке дня заседания правительства отзыв проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от распространения инфекционных болезней" и ряд других вопросов.

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Беларусь, Кабмин, Паспорт, Украинско-белорусская граница.
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