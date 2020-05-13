Разумков: Журналистов не будут пускать в сессионный зал ВР после ослабления карантина

Новости Украины:В ВРУ после ослабления карантина, вход в сессионный зал будет ограниченным и журналистов не будут допускать.

После ослабления карантина в Верховной Раде Украины с 18 мая, вход в сессионный зал будет ограниченным и журналистов не начнут допускать к пленарным заседаниям.

Об этом заявил на брифинге глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Отвечая на просьбу парламентских журналистов допустить их на заседание ВР с 18 мая, Разумков сказал: "При всем уважении, коллеги, это невозможно, это делать не будем. Мы возвращаемся к работе, но, к сожалению, посетителей, часть аппарата и общий доступ для журналистов пока обеспечить не сможем".

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла проект постановления об организации работы Верховной Рады Украины, которым предусматривается выход ВР из карантина с 18 мая.