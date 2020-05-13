Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится
Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится
В Киеве снизилось количество новых случаев Covid-19
В Киеве снизилось количество новых случаев Covid-19
Борец Грицай: Ролик Усика снимали российские политтехнологи
Борец Грицай: Ролик Усика снимали российские политтехнологи
Хелена Бонем Картер рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Хелена Бонем Картер рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна

Разумков: Журналистов не будут пускать в сессионный зал ВР после ослабления карантина

Разумков: Журналистов не будут пускать в сессионный зал ВР после ослабления карантина
14:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В ВРУ после ослабления карантина, вход в сессионный зал будет ограниченным и журналистов не будут допускать.

После ослабления карантина в Верховной Раде Украины с 18 мая, вход в сессионный зал будет ограниченным и журналистов не начнут допускать к пленарным заседаниям.

Об этом заявил на брифинге глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Отвечая на просьбу парламентских журналистов допустить их на заседание ВР с 18 мая, Разумков сказал: "При всем уважении, коллеги, это невозможно, это делать не будем. Мы возвращаемся к работе, но, к сожалению, посетителей, часть аппарата и общий доступ для журналистов пока обеспечить не сможем".

Кличко: потери Киева из-за пандемии достигают 1,5 млрд гривен

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла проект постановления об организации работы Верховной Рады Украины, которым предусматривается выход ВР из карантина с 18 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВРУ, Рада, Карантин, Журналист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
04 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
05 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
Кличко просит разрешить работу метро с 25 мая
Кличко просит разрешить работу метро с 25 мая
Экс-участница группы &quot;Время и Стекло&quot; рассказала, что заставляет ее радоваться
Экс-участница группы "Время и Стекло" рассказала, что заставляет ее радоваться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь