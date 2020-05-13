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Эксперты: чаще всего во въезде в Евросоюз отказывают украинцам

Эксперты: чаще всего во въезде в Евросоюз отказывают украинцам
15:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Самыми частыми причинами отказов стали невозможность подтвердить цель поездки в ЕС и отсутствие средств для возвращения в Украину.

Украинцы составляют относительное большинство среди граждан третьих стран, которым отказывают во въезде в Евросоюз, при этом большинство отказов приходятся на Польшу.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на экспертов "Европы без барьеров" Екатерину Кульчицкую и Павла Кравчука.

"Количество отказов в 2019 году составляла свыше 70 тысяч, что соответствует 30% всех отказов на внешних границах ЕС. При этом из года в год количество украинцев, которые не смогли попасть в Шенген, тоже растет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что чаще всего украинцы не смогли въехать через автомобильные и пешеходные пункты пропуска в Польшу. В 2019 году украинцам отказали на польской границе  57,5 тысячи раз, что на 25% больше, чем в 2018-м. 

"К наиболее распространенным причинам отказов относятся невозможность документально подтвердить причину и цель поездки в ЕС (37 тыс. человек),  а также отсутствие достаточных средств для пребывания или возвращения в Украину (14,7 тыс. человек)", - подчеркивает издание.

Свыше семи тысяч путешественников уже исчерпали лимит безвизового пребывания в ЕС (90 дней в течение периода 180 дней), а в отношении шести тысяч человек сработало предупреждение Шенгенской информационной системы из-за предыдущих нарушений миграционного законодательства в ЕС. Лишь незначительное количество лиц пыталось проехать в страны Евросоюза с поддельными паспортами, визами или разрешениями на проживание. 

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Авторы отмечают, что  при 13,5 миллиона въездов наших соотечественников в ЕС через сухопутную границу в 2019 году эти отказы остаются долями процента.

"Кроме того, следует учитывать, что после начала безвизового режима с ЕС в 2017 году и уменьшения количества выданных украинцам шенгенских виз более чем на миллион, все отказы, раньше выдававшиеся в консульствах стран ЕС, "переехали" на границу. Что опять же делает рост вполне ожидаемым", - резюмируют эксперты.

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Украина, Евросоюз, Переезд.
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