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В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев

В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев
19:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Из Бангкока в Киев спецрейсом вылетели 269 украинцев.

Спецрейсом МАУ из Бангкока в Киев вылетели 269 украинцев, в том числе девять младенцев, и пятеро иностранных граждан.

Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Таиланде.

"Сегодня из Бангкока улетел очередной специальный рейс, совершенный авиакомпанией "Международные авиалинии Украины", которым домой возвращаются 269 наших соотечественников, в том числе 9 младенцев, и 5 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

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В посольстве отметили, что длительная задержка рейса была связана с техническими причинами и поблагодарили соотечественников за терпение и веру в украинских дипломатов.

В то же время в диппредставительстве отметили, что в странах аккредитации посольства все еще остается значительное количество граждан Украины, желающих вернуться на Родину. Их дипломаты просят до 14 часов 15 мая заполнить новую форму "Спецрейс Бангкок-Киев", чтобы знать приблизительное число пассажиров, готовых приобрести билеты на такой спецрейс.

"Согласно полученным данным посольство проинформирует МИД, Мининфраструктуры и авиаперевозчика для организации следующего рейса", - пообещали в диппредставительстве.

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Украина, Таиланд, МАУ, Коронавирус.
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