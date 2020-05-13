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Киберугроза: сайт ОП атаковали хакеры

Киберугроза: сайт ОП атаковали хакеры
20:52 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине на государственные органы было произведено почти 20 кибератак.

На государственные органы в Украине было произведено почти 20 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых на сайт Офиса президента.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

В течение 6-12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10964 подозрительных событий. 

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Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%). 

Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет был заблокирован 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса Президента Украины). 

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов. Около 98% из них, как сообщает ведомство, принадлежит доменной зоне UACOM.

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Хакеры, Сайт, Кибератака, ОП.
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