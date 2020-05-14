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В Украине может возникнуть дефицит воды

В Украине может возникнуть дефицит воды
07:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото uk.wikipedia.org

Новости Украины:В Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек.

В Совете национальной безопасности и обороны выступают за инвентаризацию источников подземных вод в Украине, учитывая вероятность возникновения водного дефицита из-за засушливого климата последних пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сегодня состоялось заседание рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Украины.

На нем рассматривались вопросы состояния поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года.

Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет были маловодными, поэтому существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

В Украине впервые за столетие зафиксировали самый низкий уровень воды в реках

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Среди прочего, он обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Во время заседания также говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Также был инициирован и обсужден вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины. По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями правительства по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году.

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Вода, СНБО, Дефицит воды, Алексей Данилов, Маловодие.
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