Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 15 мая.

Борисов день

15 мая в церковном календаре — день перенесению мощей святых князей Бориса и Глеба. В народе их прозвали "сеятелями", потому что в середине мая на Руси начинали сеять тыкву, кабачки и огурцы.

Кроме того, крестьяне продолжали засеивать поля. Предки приговаривали: "Борис и Глеб сеют хлеб".

В Борисов день повсюду устраивали ярмарки. 15 мая считали своим праздником все, кто задействован в торговле. Отсюда еще одно название — "Барыш-день"

Удачная торговля 15 мая, по народным приметам, предвещала неплохую выгоду в течение всего года. В Борисов день после окончания торгов купцы устраивали застолья и обязательно приглашали бедняков. Считалось, что «поделившись малым — приобретаешь большое».

Международный день семьи

Данный праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН, а произошло это 20 сентября 1993 года. Праздник "Международный день семьи" был создан с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи, которых сегодня существует большое количество.

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства.

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны. Основным назначением семьи можно назвать рождение и воспитание детей. Очень важно, чтобы семья была прочной. В семье ребенок учиться постигать секреты общения между людьми, учиться любви и заботе. Через семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания.

Во многих странах мира разработаны целые стратегии демографического развития. А в сам этот праздник проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия - концерты; встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни; благотворительные акции для опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей; тренинги для молодых семей; тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы, посвященные темам семьи, и другие мероприятия

Международный день климата

15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имущественную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств.

Современные науки не могут ответить на вопрос, как быстро наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего повышения температуры на Земле. Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти изменения человечеству вполне под силу.

К числу основных проблем, которые ведут к необратимым климатическим изменениям на планете, относится повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. Впервые это явление обсуждалось на мировом уровне в 1992 году – на так называемом Саммите Земли в Рио-де-Жанейро. Представители более 180 стран мира (включая Россию и страны бывшего СССР) подписали рамочную Конвенцию ООН об изменении климата (РКИК). Это соглашение определило общие принципы действий государств, направленные на стабилизацию парниковых газов в атмосфере на том уровне, который не грозит климатической системе Земли глобальным антропогенным воздействием

В конце 1997 года на третьей конференции сторон РКИК, проходившей в Киото (Япония), в дополнение к Конвенции был принят знаменитый уже Киотский протокол – международный документ, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008–2012 годах по сравнению с 1990 годом.

Спустя 10 лет, в декабре 2007 года, на Бали (Индонезия) состоялась еще одна конференция ООН, посвященная вопросам изменения климата. Ее участники – представители более 190 государств – подписали международное соглашение, призывающее мировых лидеров предпринять нужные меры, с тем, чтобы торгово-промышленный сектор снизил эмиссию углекислого газа.