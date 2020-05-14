Борьба с коронавирусом: Канада и ООН передали украинской армии аппараты ИВЛ (Видео)

Новости Украины:Украина получила 7 аппаратов ИВЛ от Канады совместно с ООН.

В Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" состоялась церемония передачи Вооруженным силам Украины 7 аппаратов искусственной вентиляции легких от правительства Канады через Офис Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

"ЮНОПС и правительством Канады согласовано перераспределение средств в сумме более 100 000 долларов США на приобретение и доставки 7 систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться при транспортировке и стационарно в отделениях интенсивной терапии. Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Глава офиса ЮНОПС в Украине Ирина Сахакян-Веттер отметила, что вспышка COVID-19 является серьезным испытанием для систем здравоохранения во всем мире и в Украине. "Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в Украине и по всему миру для поддержки усилий, направленных на предотвращение пандемии и реагирование. Этим и многими другими проектами ЮНОПС в Украине продолжает оказывать поддержку национальным и международным партнерам в сферах закупок в условиях чрезвычайных ситуаций, управлении проектами и финансовом менеджменте и готовы к углублению нашего сотрудничества в интересах народа Украины", - сказала она.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза выразила удовольствие относительно того, что это оборудование было быстро приобретено, и заверила присутствующих в том, что Канада будет продолжать укреплять устойчивые партнерские отношения.

Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил правительство Канады за стратегическое партнерство и отметил, что современные отношения между Канадой и Украиной, учитывая их масштаб и глубину сотрудничества, являются образцом того, как страны помогают друг другу в сложные времена кризисов и испытаний.