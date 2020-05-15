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Малюська планирует вынести СИЗО за пределы городов

Малюська планирует вынести СИЗО за пределы городов
00:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Денис Малюська сообщил, что СИЗО вынесут за пределы городов.

Министерство юстиции планирует вывести за пределы городов следственные изоляторы, а земельные участки под ними сдавать в аренду частным инвесторам.

Об этом в интервью hromadske рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.

«СИЗО сконцентрированы в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам», - сказал Малюська.

По его словам, ранее представленные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.

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«Сейчас в Киеве открыты четыре камеры - двухместные, трехместные и четырехместные. В планах - мы будем их увеличивать, смотреть по цене. И опять же, если сравнить СИЗО и учреждения, куда люди прибывают после приговоров - ситуация совершенно разная. В следственных изоляторах все гораздо хуже. Хотя на самом деле в следственных изоляторах - невиновные, а в тюрьмах сидят те, кто получили приговоры. Мы это будем менять», - подчеркнул министр.

Малюська добавил, что главная цель тюремной реформы - ресоциализация бывших заключенных.

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СИЗО, Минюст, Денис Малюська.
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