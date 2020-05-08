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Малюська: Мы не взимаем деньги с ПриватБанка, а исполняем решение суда

Малюська: Мы не взимаем деньги с ПриватБанка, а исполняем решение суда
00:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Малюська рассказал новые подробности дела по Приватбанку.

Государство не взимает семь миллиардов гривень из ПриватБанка в пользу компаний братьев Суркисов, а исполняет решение суда.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Мы не взимаем и не требуем взыскать семь миллиардов гривень (или 250 миллионов долларов) с ПриватБанка. Мы исполняем решение суда, как требует от ПриватБанка обслуживание депозитов (и черт знает, как это сделать)", - написал Малюська.

Он отметил, что если бы действительно должны были взыскать 7 млрд "в пользу компаний Суркиса", то давно бы это сделали "без особых проблем".

"Тезисы пресс-релизов и постов в ФБ о том, что ГИС пытается взыскать 7 ярдов с Привата - обычная манипуляция для привлечения внимания к делу, которое скучно, неинтересно и монотонно тянется с 2017 года", - отметил министр юстиции.

Напоминаем, ПриватБанк обратился в полицию, Печерский райсуд г. Киева и министру юстиции с требованием дать правовую оценку действиям госисполнителя по делу Суркисов. В ПриватБанке считают "странное стечение обстоятельств", что, несмотря на автоматизированную систему распределения дел, их делом занимался один и тот же государственный исполнитель, действия которого, с точки зрения банка являются сомнительными.

15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение дела № 826/20221/16 по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с АО КБ "ПриватБанк" лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка (bail in) и взыскании с государственного ПриватБанка 1 миллиарда гривень. Выводы Большой Палаты Верховного Суда по данному делу непосредственно будут влиять на исход всех дел, связанных с обжалованием национализации ПриватБанка.

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ПриватБанк, Денис Малюська.
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