Саакашвили объяснил, почему принял предложение Зеленского

Новости Украины:Михеил Саакашвили назвал причину, почему согласился на предложение Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский за год своей деятельности смог не потерять своих положительных качеств и не измениться в худшую сторону. Еще одним его достижением является то, что лидер страны ставит себя на уровне с народом и не проявляет высокомерия.

Такое мнение высказал глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили во время эфира ток-шоу "Право на владу", передает ТСН.

"Зеленский за этот год... мне кажется, самое главное его достижение - что он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "дорогих друзей", он не принимает участия в коррупции. А это дает мне надежду, потому что рыба гниет с головы. Если бы я сомневался хоть немного, что есть наименьшая, что его компрометирует, то конечно же, ни я, ни многие из порядочных людей, которые хотят помогать, вообще и близко бы не подошли.

Второе его достижение за это время - то, что власть не управляет страхом. Она не руководит репрессивными методами, она не разговаривает со своим народом как-то сверху, как-то униженно. Зеленский поставил себя на уровень с народом", - сказал Саакашвили.

Также новоназначенный руководитель Исполнительного комитета реформ пояснил, что согласился занять правительственную должность, ибо убедился, что Владимир Зеленский хочет проводить реформы в Украины.

"Во-первых, Зеленскому ни одна соломинка не нужна была - у него не такие плохие дела. Во-вторых, конечно, я не согласился бы быть "свадебным генералом". То, что внешние силы попытались как-то его остановить, - это показывает, что он действует как глава независимой страны, как человек, уверенный в себе. Я не чиновник, я собираюсь помочь ему. Если бы я не видел, что Зеленский хочет реформ, хочет изменений, я бы не согласился на роль "свадебного генерала", - добавил Саакашвили.