Саакашвили ознакомился с планом реформ "Укроборонпрома"

Новости Бизнеса:"Укроборонпром" представил Саакашвили свой план реформ.

Руководство государственного концерна "Укроборонпром" представило планы реформы оборонных предприятий концерна председателю Исполнительного комитета Национального совета реформы при Президенте Украины Михаилу Саакашвили, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

"Концерн - последнее нереформированное стратегическое предприятие в Украине такого масштаба. В Совет входят представители всех государственных органов, от которых зависит процесс и скорость трансформации как Концерна, так и всей оборонной отрасли. Мы видим в Нацсовете партнера, который поможет Укроборонпрому не просто начать реформу, а осуществить трансформацию в полном объеме", - отметил во время встречи гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

В свою очередь Саакашвили заявил, что будет рекомендовать Нацсовету рассмотреть стратегию трансформации Укроборонпрома на ближайшем заседании и поддержать ее.

Он добавил, что Укроборонпром вооружает украинскую армию, и в результате реформы военные наконец смогут получать качественную отечественную технику для войны с Россией.

"Сильные оборонные предприятия - то, что сдерживает российскую агрессию, и начатая в Укроборонпроме реформа усиливает отечественный оборонный сектор, а также положительно повлияет на всю тяжелую промышленность, для которой сейчас настали сложные времена. Поэтому я всячески поддерживаю идеи, заложенные в трансформацию Концерна в мощные государственные компании по отраслевому принципу, и считаю, что Нацсовет реформ может ускорить процесс преобразования, чтобы первые государственные оборонные компании нового образца появились в Украине уже в этом году", - отметил Саакашвили.

Также в пресс-службе подчеркнули, что ранее команда Укроборонпрома представила стратегию трансформации Концерна и дорожную карту реформы заместителю руководителя Офиса Президента Роману Машовцу и новой команде Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе Президента, а также премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру финансов Сергею Марченко и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.