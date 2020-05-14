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"Институт демократии и верховенства права": Рябошапка создает новый аналитический центр

"Институт демократии и верховенства права": Рябошапка создает новый аналитический центр
01:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Рябошапка создает аналитический центр "Институт демократии и верховенства права".

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен возглавить созданный им аналитический центр "Институт демократии и верховенства права".

Об этом Рябошапка рассказал в интервью LB.ua.

"В Украине не хватает аналитических организаций, занимающихся вопросами, связанными с деолигархизацией и верховенством права. Это включает судебную реформу, реформу уголовной юстиции, в частности, прокуратуры, антикоррупции. Я думаю, на следующей неделе мы проведем первое учредительное собрание наблюдательного совета, в который хотели бы пригласить уважаемых и известных в мире людей, не только украинцев. И постепенно начнем работать", - рассказал экс-генпрокурор.

Основной задачей центра, по его словам, будет подготовка проектов стратегий и планов действий для власти.

"Власть сейчас плывет по течению и в основном спорадически и хаотично реагирует на те или иные угрозы. К тому же, довольно неумело и с некоторым опозданием. Очевидно, что ей не хватает хорошего аналитического продукта. Не знаю, насколько эта власть будет готова им пользоваться, но, в общем, на столе должен быть пакет документов, которым можно было бы воспользоваться, когда появится окно возможностей", - отметил Рябошапка.

По его словам, финансирование планируется получать от обычных граждан и бизнеса: "Есть много людей, которые готовы поддержать такую платформу, из частного сектора в том числе".

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В то же время бывший генпрокурор отметил, что его соратники, также бывшие члены команды Зеленского - экс-глава ОП Андрей Богдан и экс-премьер Алексей Гончарук - участия в создании аналитического центра на этом этапе не принимают.

На уточняющий вопрос о членах своей команды он отметил, что "это люди с высоким авторитетом".

Возглавлять "Институт демократии и верховенства права" будет сам Рябошапка.

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"Если брать структуру, будет наблюдательный совет, который будет состоять из уважаемых людей, опытных, уже в возрасте, с историей, с биографией. Но практическое, административное руководство будет за мной", - резюмировал экс-генпрокурор.

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Реформы, Руслан Рябошапка, Аналитический центр.
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