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Дела против Порошенко: Рябошапка пояснил свои слова о "юридическом треше"

Дела против Порошенко: Рябошапка пояснил свои слова о "юридическом треше"
00:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Рябошапка не видит перспектив в делах против Порошенко.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает бесперспективными уголовные производства, открытые в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Рябошапка заявил в интервью LB.ua.

"Более перспективными выглядели бы производства в отношении преступлений в экономической сфере, в которых были бы собраны серьезные убедительные доказательства. В тех 16 или 17 делах я ничего перспективного не вижу", - отметил экс-генпрокурор.

Отвечая на вопрос, что он имел в виду, называя подозрение Порошенко "юридическим трешем", - некачественную работу ГБР или отсутствие состава преступления, Рябошапка пояснил:

"Это такое качество документа, которое предусматривает и то, и другое. Документ был подготовлен следователями ГБР, отправлен в Офис генерального прокурора. Прокуроры пересмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому вернули в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчерчен. Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень неправильно оформлено".

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Бывший генпрокурор считает эту ситуацию вокруг Петра Порошенко похожей на уголовное преследование Юлии Тимошенко во времена Виктора Януковича.

"Такая история могла повториться. Ситуации в чем-то похожи... Возможно, мало времени прошло, чтобы найти основания для привлечения к ответственности", - отметил Рябошапка.

При этом он добавил: "Если никаких оснований нет, невозможно и привлечь к ответственности. Если они есть, тогда это можно делать. А делать так, как делала предыдущая власть, очевидно, нельзя. Я объяснял президенту, по крайней мере по двум кейсам, в частности, в деле Высшего совета правосудия, что эти истории не перспективны. А Венедиктова рассказывала, что генпрокурор блокирует работу ГБР".

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Как сообщалось, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что отказ Рябошапки подписывать подозрение Порошенко стал "последней каплей" для его увольнения.

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Петр Порошенко, ГБР, Руслан Рябошапка, ОГП.
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