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Милионные растраты: экс-замглавы МЧС предстанет перед судом

Милионные растраты: экс-замглавы МЧС предстанет перед судом
05:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГБР

Новости Украины:Экс-заместителя главы МЧС будут судить за миллионные растраты.

Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям предстанет перед судом за растрату более 20 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении властью либо служебным положением, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно договору, 3420 кв. м жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность министерству.

"Однако в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпень Киевской области", - сообщили в ГБР.

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Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило министерство в Киевской области, на 23,7 млн грн меньше, чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в городе Киев.

Так, в случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Досудебное расследование осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киев.

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МЧС, Коррупция, ГБР.
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