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Попался на взятке: ГБР задержало руководителя одного из отделов Одесской таможни

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Попался на взятке: ГБР задержало руководителя одного из отделов Одесской таможни
23:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В ГБР сообщили подробности об операции по задержанию руководителя одного из отделов таможни в Одесской области.

В Одессе за систематическое получение взяток задержан руководитель одного из отделов таможенного поста, проверяется причастность руководства Одесской таможни.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что следователи Главного следственного управления ГБР задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы при получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, должностные лица таможни требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза.

Указанный таможенник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1,3 тыс. долл.

Также следователи ГБР проверяют причастность к совершенным преступлениям руководителей Одесской таможни.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному и его сообщникам о подозрении и избрании в отношении их меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

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По пока не подтвержденным данным, задержан сотрудник таможенного поста в городе Черноморске, по другим данным - поста "Одесса-порт".

Как сообщалось ранее, сегодня у должностных лиц Одесской таможни в рамках расследования коррупции оперативники Службы безопасности проводят обыски.

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Одесса, Таможня, Коррупция, ГБР.
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