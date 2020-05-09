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Зеленский о Саакашвили: У него немало дел, немало реформ

Зеленский о Саакашвили: У него немало дел, немало реформ
16:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Об этом Глава государства заявил во время брифинга в рамках рабочей поездки на Закарпатье.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - сказал Зеленский.

По его словам, Саакашвили в период президентства в Грузии действительно смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал Зеленский.

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"Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми - это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", - отметил Президент Украины.

Также Зеленский сказал, что его интересует помощь Саакашвили по поводу пенсионной реформы, которая необходима в Украине.

"У него немало дел, немало реформ", - заявил Зеленский.

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Как сообщалось, 7 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

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Реформы, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Михеил Саакашвили.
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