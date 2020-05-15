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За границей 145 украинцев болеют коронавирусом

За границей 145 украинцев болеют коронавирусом
02:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:За границей 68 украинца переболели коронавирусом

По состоянию на вечер 14 мая по границей от COVID-19 выписаны уже 68 украинцев, а 145 граждан Украины проходит лечение.

Об этом сообщает МИД Украины относительно распространения коронавируса в мире.

“17 525 граждан Украины обратились за помощью к ЗДУ (заграничных дипломатических учреждений) в рамках системы “Защита”, — сообщили в МИД.

В частности, 145 граждан Украины проходит лечение Австрия — 3, Беларусь — 3, Италия — 121, Мальта — 1, Молдова — 1, РФ — 3, США — 2, Таиланд — 1, Уругвай — 1, ФРГ — 1, Чехия — 6, Швеция — 2.

Еще 68 граждан Украины выздоровели Австрия — 3, Бельгия — 1, Великобритания — 1, Греция — 22, Доминиканская Республика — 4, Египет — 1, Испания — 5, Италия — 2, Нигерия — 3, Нидерланды — 1, ОАЭ — 2, Польша — 6, Португалия — 2, Сейшельские острова — 1, Сербия — 1, Таиланд — 1, ФРГ — 5, Швеция — 1, Швейцария — 1, Япония — 4.

Отмечается, что 8 граждан Украины за рубежом — умерли.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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Украина, МИД, Коронавирус, Covid-19.
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