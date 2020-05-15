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МИД: В Ливии 14 украинских моряков, могут перевести под домашний арест

МИД: В Ливии 14 украинских моряков, могут перевести под домашний арест
02:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Ливии рассматривают официальное обращение украинской стороны с требованием освободить всех украинцев, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях этой страны.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что 11 июня в Ливии 14 украинских моряков с танкера Ruta, задержанного в 2017 году, могут перевести под домашний арест.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

В частности, по его словам, в связи с обращением родственников членов экипажа танкера об объявлении возможной голодовки украинскими моряками, которые находятся в пенитенциарном учреждении в Ливии, посольству Украины в Тунисе (отвечает за Ливию) было поручено максимально активизировать усилия по решению вопросов, затронутых гражданами Украины.

Погорельцев уверяет, что Министерством иностранных дел задействован весь дипломатический и консульско-правовой инструментарий по защите прав и интересов граждан Украины.

"Учитывая распространение пандемии COVID-19, 23 марта 2020 года в МИД Ливии было отправлено официальное обращение украинской стороны с требованием освободить всех украинцев, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях страны. Сейчас обращение нашей дипмиссии находится на рассмотрении ливийской стороны", - отметил он.

Кроме того, сообщил дипломат, 23 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Ливии Мухаммедом Сиялой, в рамках которого, в частности, призвал ливийского коллегу способствовать решению вопроса об освобождении украинцев и их возвращения на Родину.

"29 апреля 2020 года Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера Ruta. В случае уплаты денежного залога (ориентировочно 21 тыс. долл. за каждого члена экипажа, всего 14 украинских моряков) и при условии предоставления обязательств относительно присутствия граждан Украины на следующем судебном заседании, проведение которого планируется 11 июня этого года, моряки могут быть переведены под домашний арест", - заявил Погорельцев.

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Также, по его словам, "несмотря на все сложности, связанные как с распространением пандемии COVID-19, так и эскалацией боевых действий в Триполи, украинские дипломаты будут продолжать принимать все возможные меры с целью защиты прав и интересов граждан Украины, которые находятся в Ливии".

Напоминаем, сегодня в Одессе родственники моряков и представители благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" заявили, что 14 украинских моряков танкера Ruta, задержанного в 2017 году, объявили голодовку.

В конце апреля 2017 года ливийские военно-морские силы задержали судно Ruta под украинским флагом по подозрению в контрабандном вывозе нефти из Ливии. Судно принадлежит одесской компании. На его борту находились 14 украинца.

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Украина, МИД, Ливия, Моряки, Сергей Погорельцев.
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