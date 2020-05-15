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Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая
Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая

Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая

Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По народному календарю 15 мая: Борис и Глеб — сеятели, Борисов день, Борис-день, барыш-день, соловьиный праздник, соловьиный день.

Традиции 15 мая

15 мая (2 мая по старому стилю) православные верующие чтут память князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Праздник в их честь был первым православным праздником, учрежденным на Руси. Впервые его стали отмечать в 1115 году.

Русские князья Борис и Глеб были сыновьями киевского великого князя Владимира Святославича. По официальной версии, они были убиты старшим братом Святополком в междоусобной борьбе, вспыхнувшей после смерти князя в 1015 году.

Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев, сделав их покровителями Русской земли и "небесными помощниками" русских князей.

 Считалось, что с этого дня начинают петь соловьи. Считали, что если запел соловей основательно — весна пошла на убыль, а лето — на прибыль. Если соловей поет всю ночь, будет солнечный день, а если пение этой птицы услышишь раньше кукушки, то счастливо проведешь все лето. Если соловьи с этого дня начинают петь дружно, то и весна будет дружной. Этот день называли также барыш-день, и святого Бориса считали барышником, поэтому во многих местах купеческий люд праздновал память Бориса в надежде получить барыши в течение всего года.

Приметы 15 мая

Соловей поет всю ночь — жди солнечного дня.

Если солнце всходит ясно, то всему лету быть таким — ведренным.

Знаменательные события в истории: 15 мая 2020 года

Сколько в мае дождей — столько быть урожаю.

Соловей запел, зацвела черемуха — жди двухнедельного похолодания

Услышали соловья раньше, чем кукушку? Значит, жди жаркое лето.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 15 мая, Борис и Глеб — сеятели, Борисов день, Борис-день.
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