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У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
07:51 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Сегодня, 15 мая, день ангела празднуют люди, которые носят имя "Борис".

Имя Борис образовано от старославянского имени Борислав и имеет значение "славный в борьбе", "борец". Также этому имени присваивают значение "лесной, боровой", "крепкий". Есть вероятность, что в русском языке это имя пришло с татаро-монгольским игом и произошло от тюркского "барыш", означающего "выгода". На древнем персидском языке имя Бариз означает "наследник", а с арабского это имя толкуют как "видный".

С детства у Бориса развивается свойство быть сильным, уметь переносить трудности и преодолевать преграды. Мальчик очень старается соответствовать ожиданиям родителей, ему самому хочется быть таким же, как самые смелые герои и русские богатыри. Но вот если не объяснить Борису, что за каждым поражением нужно искать положительный опыт для достижения новых побед, то Борис начнет бояться вновь совершить ошибку и будет страшиться делать смелые поступки.

Борису трудновато приспособиться к слабостям других, ему хочется видеть вокруг себя таких же сильных людей, как и он, но с другой стороны, подружиться с такими же сильными ему трудно и тяжело – очень уж хочется быть самым-самым. Чтобы хоть как-то убежать от парадокса и все же быть среди людей, Борис ищет себе такие профессии, которые помогут ему реализовать свои сильные стороны, быть волевым человеком и принимать решительные решения. Он выбирает политику, альпинизм, другие экстремальные виды спорта, может быть военным и стать руководителем на опасном производстве.

Борис не стремится быть среди людей. Его честолюбие порой затмевает самое элементарное человеколюбие, поэтому быть другом Бориса очень трудно и тяжело. Его упрямость и твердолобие могут сыграть с ним дурную шутку.

А вот в семье Бориса просто не узнать. Он заботливый отец, рачительный хозяин, но в семье он также предпочитает быть лидером и самостоятельно строить семейную жизнь, просто не терпит вмешательства родителей или друзей.

Борис, в твое имя заложены "борьба" и "слава". Пусть же твой характер, сильный и упорный, помогает в достижении целей, пусть не будет препятствий на твоём жизненном пути. Иди с гордо поднятой головой и не сдавайся! С именинами!

Дорогой Борис, пусть этот день подарит массу впечатлений и крутых эмоций, пусть всё сегодня будет только для тебя. Поздравляю тебя, Боренька, и от души желаю здоровья, удачи, успеха, уверенности, мужества сердца и счастья души!

Боренька, я тебя искренне поздравляю и желаю не терять по жизни оптимизма и удачи, верить в свою мечту и ставить верные цели, достигать успеха и побед, радоваться жизни и беречь свою любовь.

Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая

Дорогой Боренька, от всей души тебя поздравляю и пожелать хочу исполнения сокровенных желаний, высоких стремлений и непременного достижения всех поставленных целей, отличного настроения, верной любви и самого большого счастья в жизни.

У Бориса сегодня праздник, и я искренне его поздравляю. А пожелать хочу нескончаемого запаса здоровья, энергии, удачи и любви. Пусть тебя, Борис, всегда оберегает твой ангел-хранитель, пусть жизнь твоя наполняется счастьем, пусть добрыми светлым будет мир вокруг, а рядом всегда будут хорошие друзья.

Борис, поздравляю с праздником! Искренне желаю тебе достатка и благополучия в делах. Крепких семейных и дружеских отношений. Множество поводов для радости и гордости. Будь здоров, рационален, активен и по человечески счастлив!

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