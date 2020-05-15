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В Мининфраструктуры рассказали, когда Украина может возобновить авиасообщение

В Мининфраструктуры рассказали, когда Украина может возобновить авиасообщение
09:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

Министерство инфраструктуры Украины обсуждает вопрос организации чартерных рейсов после ослабления карантина. Об этом заявила спикер ведомства Оксана Герасимова, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, в настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", - уточнила Герасимова.

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Герасимова отметила, что среди первых стран, с которыми Украина может восстановить сообщение, значатся Египет, Турция и Грузия. Что касается авиасообщения со странами Еврсоюза, то там будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

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Мининфраструктуры, Авиасообщение, Владислав Криклий, Чартерные рейсы.
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