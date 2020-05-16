Мавра рассадница: приметы и обряды на 16 мая

Новости Украины:По приметам 16 мая коровы с выпаса приходят сытые, и у них прибавляется молоко.

Святая угодница Марфа известна в русском народе под именем Рассадницы, так как в этот день сажали рассаду молодой капусты и засевали огороды. Иногда рассаду окропляли святой водой, чтобы защитить ее от гусениц и тли, а иногда после посадки просто говорили: "Господи, благослови, дай урожая!" Считалось, что при пересадке рассады не едят хлеба, чтобы куры ее не выклевали, капусту в четверг не сажают, чтобы черви не поточили, а сея капусту, принято было пересыпать зерна из руки в руку, иначе, как верили в народе, уродится не капуста, а брюква.

Еще Мавру называют в народе молочной, потому что в это время коровы, наевшиеся сладкой и сочной майской травы, приносят самое вкусное и густое молоко. Пастухи, по обыкновению, варят в этот день в поле мавринскую молочную кашу, которая считается самой вкусной и дарующей здоровье.

Об этом дне еще говорят "Мавра - зеленые щи", поскольку в это время на огородах появляется молодая зелень. В этот день говорили: "Зелень-зеленица, крапива-царица".

В это время трогаются в рост побеги ели, зацветает черемуха - наступают "черемуховые холода".

Приметы на 16 мая

Соловьи запели перед Маврой - весна зацветает дружно.

Иов росы распустил.

Большая роса - к обилию огурцов.

Ясный день - хороший урожай огурцов.

Большая роса утром - к хорошей погоде, нет росы - к дождю.