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16 мая - в Украине отмечается День Европы

16 мая - в Украине отмечается День Европы
08:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Ежегодно каждую третью субботу мая в Украине отмечается День Европы, в этому году он припадает на 16 мая.

В субботу, 16 мая, украинцы отмечают День Европы.

После обретения независимости Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерения как можно быстрее присоединиться к Европейскому сообществу.

Именно поэтому и был установлен в нашей стране День Европы, который отмечается с 2003 года согласно Указу Президента "О Дне Европы" в третью субботу мая.

Необходимо напомнить, что Украина - единственное государство-не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается День Европы. В самой Европе этот день отмечают 9 мая соответственно решения, принятого в 1985 году на саммите Совета ЕС в Милане.

День Европы отмечают в онлайн-режиме

Традиционно по случаю Дня Европы в украинских городах организуются и проводятся праздничные тематические мероприятия. Однако в этом году мероприятия ко Дню Европы, в связи с введенным карантином в государстве, проходят онлайн.

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Все по теме:

Киев, Праздник, Мероприятия, День Европы, День Европы в Украине, Указ Президента Украины, 16 мая.
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