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Зеленский: Европа начинается с каждого из нас

Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
13:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский призвал граждан поступать так, чтобы День Европы был в Украине каждый день.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что лозунг "Украина – это Европа" не должен быть просто формальным, который украинцы вспоминают раз в год, а должен быть частью их сознания.

"Я всегда говорил, что Европа – это, прежде всего, способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно припаркованного авто и окурка, выброшенного в урну. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день", - написал он на своей странице в Facebook по случаю Дня Европы.

Зеленский напомнил, что европейские друзья Украины в 2020 году отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский союз.

16 мая - в Украине отмечается День Европы

"Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины. Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!", - подчеркнул президент Украины.

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ЕС, Европа, Владимир Зеленский, День Европы.
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