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"Мы должны работать на опережение": Баканов назвал главные приоритеты работы СБУ

"Мы должны работать на опережение": Баканов назвал главные приоритеты работы СБУ
17:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:

Сегодня одним из ключевых направлений работы Службы безопасности Украины является контрразведка, заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Во время необъявленной войны ключевыми направлениями нашей работы являются контрразведка и защита национальной безопасности государства. Мы должны работать на опережение, делать все возможное, чтобы каждый гражданин Украины мог чувствовать себя в безопасности ", - подчеркнул Баканов во время рабочего визита в Житомирскую, где встретился с новоназначенным руководителем и личным составом областного управления Службы.

В то же время глава СБУ призвал действовать комплексно, ведь для достижения этой цели важны все направления работы Службы.

Баканов, как сообщает СБУ в Telegram, проинспектировал работу управления, детально ознакомился с результатами его деятельности и проблемами области.

Президент назначил новых глав СБУ в двух областях и Киеве

Как сообщалось, на днях на должность руководителя Управления СБУ в Житомирской области указом президента назначен Сергей Лысак.

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СБУ, Контрразведка, Иван Баканов.
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