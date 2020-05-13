Президент назначил новых глав СБУ в двух областях и Киеве

Новости Украины:Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в нескольких областях Украины.

Президент Владимир Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности в Житомирской и Одесской областях и руководителя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Соответствующие указы №178 / 2020 - №183 / 2020 опубликованы на сайте главы государства.

Президент, в частности, уволил Олега Головаша с должности начальника управления СБУ в Житомирской области и назначил на эту должность Сергея Лысака.

Также уволен Сергей Болдырь с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, но на эту должность назначен Олег Головаш.

Кроме того, глава государства уволил Виталия Харченко с должности начальника Управления СБУ в Одесской области и назначил на эту должность Виктора Доровского.