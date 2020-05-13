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Майские пенсии: ПФУ направил еще 1,3 миллиарда на выплату

Майские пенсии: ПФУ направил еще 1,3 миллиарда на выплату
18:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:В Украине ПФУ направил еще 1,3 миллиарда гривень на выплату пенсий мая.

Пенсионный фонд Украины направил еще 1,3 миллиарда гривень на выплату пенсий мая.

Об этом информируют на странице ПФУ в Facebook.

"13 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривень. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,0 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

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В ПФУ напоминают, что выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсию зачислят на счет в банке, а тем, кто избрал АО "Укрпочта", пенсии почтальоны доставят домой.

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Украина, ПФУ, Минфин, Пенсии.
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