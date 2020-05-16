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COVID-2019 (Коронавирус)
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"Рад, что процесс движется": Зеленский провел совещание относительно выплат надбавок медикам

"Рад, что процесс движется": Зеленский провел совещание относительно выплат надбавок медикам
17:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Все регионы Украины завершат выплату медикам надбавок за март в начале следующей недели.

14 регионов Украины уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

При этом в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, будет нуждаться в дофинансировании. По словам Степанов, другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

"Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета министров и местной власти. В Херсонской области все выплаты завершили еще на прошлой неделе, среди лидеров – и Днепропетровская и Львовская области. В то же время Волынь, Луганская, Ровенская область и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с пациентами с COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

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На совещании также констатировали, что в Украине за минувшие сутки зафиксировано как рекордное количество заболевших коронавирусом, так и выздоровевших от инфекции.

"По состоянию на сегодня в Украине установлено два рекорда – по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, и тех, кто выздоровел: 528 и 433 человека соответственно", - отмечает пресс-служба президента.

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Владимир Зеленский, Максим Степанов, Covid-19.
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