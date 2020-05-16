День вышиванки 2020: когда празднуем

Новости Украины:В 2020 году Всемирный день вышиванки каждый украинец отмечает в четверг 21 мая.

Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. В 2020 году он приходится на 21 мая.

Праздник был учрежден в Черновцах в 2006 году. Студенты Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича предложили идею акции "Всемирный день вышиванки" и пришли однажды в украинской традиционной одежде. Сначала акцию поддержали несколько десятков студентов и преподавателей университета, но в последующие годы праздник вышел на всеукраинский уровень, к нему присоединилась украинская диаспора по всему миру, а также все желающие поддержать Украину.

В этот день, все украинцы, от малого до великого, как и в Украине, так и за рубежом, одеваются в традиционные украинские наряды. В знак солидарности, акцию поддерживают и иностранцы, надевая украинские вышиванки. Коллективы, семьи соревнуются за звание лучших в своих вышиванках. Это патриотическое соревнование началось в 2014 году, когда впервые провели всеукраинский фотоконкурс "Моя семья в вышиванке".

К организаторам праздника присылали фотографии не только из городов и сел Украины, но и из 8 стран мира: Канады, США, Италии, Германии, Франции, России, Румынии, Португалии.

В этот день в Украине в вышиванки наряжают даже памятники. Так, в 2016 году вышитые рубашки примеряли на себя скульптура Лыбеди и основатели Киева на Майдане Незалежности.

Тематическим декором в виде лент с красно-черными узорами, гуцульскими мотивами украшают машины, дома, домашних любимцев, чемоданы и сумки.

Традиционный украинский наряд выглядит очень празднично и дарит всем отличное настроение.