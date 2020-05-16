Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 17 мая.

Пелагея Заступница, День баклушников

В этот день православная церковь чествует мученицу Пелагию Тарсийскую. Согласно житию, она родилась в 3 веке в Малой Азии, в семье знатных язычников. Девушка была очень красива и хорошо образована, поэтому император Диоклетиан решил выдать ее замуж за своего наследника. Однако, Пелагия приняла крещение и отказалась вступать в брак с приемным сыном императора. Диоклетиан вызывал девушку к себе, а увидев ее красоту, захотел сделать ее уже своей женой. Пелагия отказала императору, за что поплатилась жизнью.

В народе святая Пелагия (Пелагея) всегда считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам.

Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода.

А сам день святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши.

Всемирный день электросвязи и информационного общества

Всемирный день электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and Information Society Day) учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№A/RES/60/252) в марте 2006 года и отмечается ежегодно 17 мая.

Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий.

Цель данного праздника — способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести обществам и странам использование Интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления "цифрового разрыва".

Информационные технологии заметно изменили облик цивилизации. Они произвели настоящий взрыв в мировой экономике, в результате чего резко повысилось количество и качество выпускаемой продукции. Значение информатики, области человеческой деятельности, связанной с процессами преобразования информации с помощью компьютеров и других средств вычислительной техники, гораздо шире. Она предоставляет человечеству невероятную прежде роскошь: главными богатствами становятся информация и знания, открываются невиданные возможности самообразования.

До 2006 года этот День праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций (World Telecommunication Day). Он отмечался с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи.

Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года, после двух с половиной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое международное Телеграфное Соглашение, и был основан Международный Телеграфный Союз, с 1932 года — Международный Союз Электросвязи (МСЭ, англ. International Telecommunication Union, ITU).

Всемирный день памяти жертв СПИДа

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. В настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.

ВИЧ-инфекция — это болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет 37 миллионов человек (на 2017 год), инфицированных вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек.

Около двух третей всех заболевших СПИДом живут в Африке. По мнению некоторых ученых, на "черном континенте" каждый третий взрослый человек инфицирован ВИЧ; есть страны, где вирусом заражено более 90 процентов всего населения.

Именно в Африке, как полагают медики, СПИД появился впервые. Первые упоминания о СПИДе появились в 1980-х, и вскоре это заболевание стали называть "чумой 20 века".

День рождения Интернета

17 мая всё прогрессивное человечество отмечает праздник - День рождения Интернета, который был утвержден международным стандартом World Wide Web в 1991 году.

Несмотря на то, что Всемирный день Интернета праздновали ранее 4 апреля, следует знать, что именно 17 мая 1991 года Интернет получил собственную жизнь после утверждения стандарта WWW.

За более чем двадцатилетнюю историю в адрес всемирной паутины были не только восторженные высказывания, но и серьезные нарекания. Как и любое другое великое изобретение, Интернет принёс много хорошего, но в то же время стал и источником многих негативных последствий.

Благодаря нему сняты все барьеры и препятствия для общения между людьми во всех странах мира, появилась возможность работать, делать покупки, оплачивать счета, не выходя из дома или в любом другом месте, где есть доступ к сети.

Люди, лишенные общения вследствие болезни могут чувствовать себя в центре событий и обмениваться информацией, что является еще одним позитивным следствием этого значимого изобретения. Благодаря Интернету у людей появились безграничные возможности, правильно используя которые, можно полностью изменить свою жизнь.

В упрёк всемирной паутине ставят развязывание войн и цветных революций, разоблачение целых международных организаций и государственных органов, но, тем не менее, он продолжает всё больше места завоевывать в сознании прогрессивного человечества.