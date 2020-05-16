МКИП: Евроинтеграция - это инвестиции в культуру, креативность и наследие

Новости Украины:МКИП поддерживает привлечение Украины к общеевропейским культурным процессам.

Министерство культуры и информационной политики поддерживает активное привлечение Украины к общеевропейским культурным процессам, участие в европейских программах и инициативах в сфере культуры.

Об этом говорится в поздравлении в.и.о. министра культуры и информационной политики Украины Светланы Фоменко и всего коллектива МКИП по случаю празднования Дня Европы в Украине, обнародованном на сайте ведомства.

"Министерство культуры и информационной политики поддерживает активное привлечение Украины к общеевропейским культурным процессам, участие в европейских программах и инициативах в сфере культуры, расширение сетей сотрудничества между профессионалами, поощрение творческих обменов и других форм кооперации в гуманитарной сфере", - говорится в поздравлении.

В Министерстве отметили, что евроинтеграция - это инвестиции в культуру, креативность и наследие, которые являются сердцем европейской идентичности. Это также возвращение исторической памяти, ведь вместе с этим возвращается гордость за вклад украинцев в общее европейское пространство.

"Это участие и победы в крупнейших финансовых программах и премиях ЕС для сектора культуры и креативных индустрий, таких как "Креативная Европа". Это возрождение кинематографа и доступ к 25 млн евро Европейского фонда EURIMAGES для развития и продвижения украинского кино", - добавили в МКИП.

В Украине День Европы отмечается в третью субботу мая, как день общих ценностей, общей истории всех наций континента. Украина - это единственное государство, не являющееся членом ЕС, в котором на государственном уровне отмечается День Европы.