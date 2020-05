Генконсульство: 45 украинцев вернулись на родину из Турции

Спецразрешения на возвращение в Украину из Турции получили 45 украинцев, их на корабле доставили в порт Карасу в Черноморске (Одесса), сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

"45 граждан Украины при содействии ГКУ получили спецразрешения и доставлены в порт Карасу на корабле в Черноморск", - говорится в сообщении консульства в микроблоге Твиттер

В ведомстве также подчеркнули, что это уже 7-й рейс за период двухмесячного карантина.

45 громадян за сприяння ГКУ отримали спецдозволи і доставлені в порт Карасу на до Чорноморська. Це вже 7-й рейс за період двомісячного карантину. Додому повертається і подружжя, у яких сьогодні «золоте весілля». Ми ще раз щиро їх вітаємо.Бережіть себе і будьмо всі здорові! pic.twitter.com/Z9HECeEfWa

— Consulate General of Ukraine in Istanbul (@CGUinIstanbul) May 16, 2020