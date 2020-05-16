Первый год президентства: Зеленский намерен пообщаться со СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства.
Об этом сообщил руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак во время встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба ОП.
"Андрей Ермак также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", - говорится в сообщении.
Ермак также отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).