Епифаний проведет всеукраинскую онлайн-молитву против COVID-19

Новости Украины:ПЦУ приглашает в воскресенье всех желающих присоединиться к богослужению против коронавируса.

Православная церковь Украины призывает верующих быть осторожными и не забывать о распространении коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на ослабление карантина.

Об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.

«Мы постепенно идем к завершению карантина, наблюдая, как возрождается социальная жизнь вокруг, входя в свой привычный ритм. Впрочем, не следует забывать, что распространение опасной болезни еще не преодолено. А значит - мы должны быть осмотрительными и беречь своих близких, ведь благополучие общества зависит от личной ответственности каждого из нас», - говорится в сообщении.

ПЦУ просит также помнить, что общая молитва имеет большую силу, поэтому приглашает в воскресенье всех желающих присоединиться к богослужению, которое возглавит Митрополит Епифаний, и всеукраинской молитве против напасти пагубной (эпидемии).

Сделать это верующие могут в режиме онлайн на странице ПЦУ, на странице Митрополита Епифания или на YouTube-канале: bit.ly/2LHBrIv.

Начало Божественной литургии - в 09:00.