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Пелагия заступница: приметы и обряды на 17 мая
Пелагия заступница: приметы и обряды на 17 мая

Пелагия заступница: приметы и обряды на 17 мая

Пелагия заступница: приметы и обряды на 17 мая
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 17 мая определяли, каким будет лето.

Традиции и обычаи дня

В былые времена эта дата получила название День баклушников. Те, кто умел "бить баклуши", обучал свою смену, чтобы не пропал такой дар. Сегодня фразеологизм "бить баклуши" означает ничего не делать, бездельничать. Раньше же к битью баклуш (заготовок для деревянных ложек) относились очень серьезно. Умельцы на Пелагию подбирали дерево нужной породы. Брали его с определенной части ствола, на нужной высоте, с определенной стороны вырезали чурбан. Из чурбаков набивали баклуши и изготавливали ложки. Вырезать ложку было проще, чем подобрать хороший чурбан.

Святую Пелагию в народе считали вороньей заступницей. Верили, что она оберегает молодых воронят и учит их уму-разуму.

Ещё в этот день проводили обряд ограждения огорода от "завидущих сил". Прежде чем на грядки высаживать рассаду огурцов и капусты, предпринимали меры по обеспечению магической защиты растений от дурного, завистливого глаза. Для этого использовали старую изношенную обувь. По поверью, она является самым надежным оберегом для растений и живых существ. Такое предание, а также связанные с ним обычаи и обряды были популярны не только на Киевской Руси, но и во многих странах Европы, а ещё в Индии. Объясняют это сближением старой обуви с миром умерших предков – покровителей домашнего очага, семьи, рода. Вообще в магии предпочитают использовать древние вещи, полученные в наследство, как сохраняющие и несущие в себе память и мощь рода.

Большой предохранительной силой, по мнению наших пращуров, обладали старые лапти, которые развешивали на воротах, у скотного двора, на оградах вокруг огорода, на крыльце дома и т.п. Кроме магической защитной силы, приписываемой лаптям, крестьяне использовали и чисто психологический фактор – удивление и сосредоточенность внимания на поразившем предмете. Проходящий мимо огорода человек, вместо того, чтобы рассматривать растения, будет смотреть на лапти, развешанные на изгороди.

Приметы и поверья

Если накануне солнце ясно взошло, то и летом практически всегда будет ясная погода.

На дубе лист с пятак – и яровому быть так.

Много майских жуков – к засухе.

Если зацвела калина, то можно на грядки сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.

На цветущем клёне появились сережки – пора высаживать свеклу.

Кукушка кукует – на хорошую погоду.

Знаменательные события в истории: 17 мая 2020 года

Если воробьи по небу стаями носятся и места себе не находят – будет сильный ветер.

Утром нет росы – к перемене погоды.

Ливень в этот день обещает хороший урожай.

Если на Пелагию вы до обеда чихнули, то следует помянуть покойных родственников.

Кто сегодня зарубит петуха или курицу, у того птица перестанет водиться. Вообще в этот день следует воздержаться от блюд из курятины.

Если вечером 17 мая вы увидите луну из окна с правой стороны дома, то весь месяц будете получать доход, а если с левой – убыток.

Сон с 16 на 17 мая предвещает события, которые случатся через двенадцать дней. Сновидение, увиденное днем 17 мая, предупреждает об опасности.

Люди, родившиеся 17 мая, наделены даром понимать животных. В качестве талисмана им подходит алмаз.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 17 мая, День Баклушников, Пелагия заступница.
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