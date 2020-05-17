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Сегодня в Украине - День памяти жертв политических репрессий

Сегодня в Украине - День памяти жертв политических репрессий
09:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В воскресенье, 17 мая, в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий.

День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Число жертв политических репрессий в Украине невозможно подсчитать - это невероятные цифры. Некоторые специалисты считают, что за период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов, то есть за время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине было арестовано почти полтора миллиона человек (из них более 50% украинцев). Огромное количество из них было расстреляно, все остальные прошли тюрьмы, ссылки, высылки (почти 3 миллионов украинцев), каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических учреждениях.

Террор и репрессии поразили почти все слои украинского населения: ученых, политиков, военных, священников, представителей культуры, крестьянство. Особенно тяжелым и болезненным наследием прошлого стали массовые репрессии, совершаемые сталинским режимом и его приспешниками в Украине в 1930-х годах. К примеру, в Украине в 1937-1938 годах были осуждены 198 918 человек, из которых около двух третей - к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря.

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Десятки лет советская власть тщательно скрывала следы своих преступлений: на местах захоронений строились режимные объекты КГБ, землю заливали бетоном, местность разравнивали бульдозерами и высаживали деревья.

Одним из трагических символов той эпохи является киевская Быковня - в Быковнянском лесу находится крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-х - 1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных. Одной из самых кровавых стала ночь в Киеве 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах НКВД было расстреляно 563 человека. Трагедия Быковни стоит в одном ряду с такими преступлениями, как Аушвиц, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр и Катынский расстрел. На сегодняшний день уже установлены имена более 19 тысяч расстрелянных граждан с Быковнянского захоронения жертв сталинских репрессий.

Традиционно в День памяти жертв политических репрессий по всей стране происходит возложение цветов к памятным знакам, а также проходят траурные вече и церемонии.

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Украина, День памяти, Репрессии.
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