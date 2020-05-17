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День памяти жертв геноцида крымских татар: украинцев призвали зажечь огонек памяти

День памяти жертв геноцида крымских татар: украинцев призвали зажечь огонек памяти
14:28 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Украинцев призвали в 21:00 зажечь огонек и почтить жертв геноцида крымских татар.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвали сегодня в 21:00 всех поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой в знак чествовании памяти жертв геноцида крымскотатарского народ. Об этом сообщает УНН со ссылки на Минреинтеграции.

"76 лет назад в ночь с 17 на 18 мая чуть не стала последней страницей истории крымских татар. Коренной народ пережил одну из самых страшных трагедий всех времен и народов - депортацию. В течение двух дней с родных домов было выселено 180 тыс. крымских татар. Советская власть приложила максимум усилий, чтобы навсегда вычеркнуть из истории Крыма коренной народ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас крымские татары, как оказались в страшном прошлом.

"Российская оккупационная "власть" оказывает давление на коренной народ, преследует, сажает в тюрьмы ... Коренной народ снова вынужден покидать свои дома из-за оккупации потомками Сталина в Кремле Крымского полуострова", - добавляется в сообщении.

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Так, несмотря на карантинные мероприятия Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа - акции в онлайне устраивают общественные активисты, Меджлис. Они будут проходить по всему миру и, что немаловажно - в самом Крыму: "Мы приобщаемся к призыву Меджлиса и просим всех поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 сегодня, 17 мая, зажечь огонек памяти в своем окне".

"Крым - это Украина, и время оккупантов вскоре пройдет ... За вашу и нашу свободу!" - отметил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

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Крымские татары, Оккупированный Крым, Минреинтеграции.
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