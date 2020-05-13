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Чубаров: В Меджлисе утвердили мемориальные мероприятия к 18 мая

Чубаров: В Меджлисе утвердили мемориальные мероприятия к 18 мая
23:51 Ср, 13 Май 2020 Телеграф Укринформ

Новости Украины:в Меджлисе утвердили мемориальные мероприятия ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар.

В Меджлисе крымскотатарского народа утверждены мемориальные мероприятия, которые будут проводиться в Украине, включая временно оккупированный Крым, и в других странах мира, накануне и в день 18 мая - Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил на своей странице в Facebook.

"В Меджлисе крымскотатарского народа утверждены мемориальные мероприятия, которые будут проводиться в Украине, включая временно оккупированный Крым и в других странах мира, накануне и в день 18 мая - Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", - написал Чубаров.

Как подчеркнул председатель Меджлиса, ограничительные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19 как в Украине, так и в других государствах, существенно изменили характер и формы мемориальных мероприятий, проводимых накануне и в день 18 мая.

"Но бесспорно одно, крымские татары всегда, даже в самые безвыходные годы изгнания и комендантского режима не предавали память о жертвах депортации, ни на минуту не останавливались в своей борьбе за возвращение на свою Родину", - сообщил он.

Чубаров подчеркнул, что крымскотатарский народ вернулся из мест изгнания на свою Родину, начал обустраиваться, строя планы на счастливое и мирное будущее, которое связывалось с независимой демократической Украины, "но здесь вновь вторглись на крымскую землю оккупанты".

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"Но обязательно придет время, когда мы все соберемся в освобожденном от российских оккупантов Крыме и вместе поклонимся памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, обнимемся со славными участниками крымскотатарского национального движения, поздравим освобожденных из российских застенков нынешних крымских политзаключенных", - написал председатель Меджлиса.

В рамках мемориальных мероприятий ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и запланированных, в частности, в Крыму, предусматривается возложение цветов к памятникам и памятным знакам, установленным в память о крымских татарах, погибших в ходе депортации 1944 года. Предлагается также поднятие над жилыми домами национальных флагов с траурной лентой.

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18 мая в 12:00 по киевскому времени состоится минута молчания.

Вместе с другими мероприятиями в Киеве в рамках 13-й сессии Крымского дискуссионного клуба состоится вебинар на тему признания странами геноцида крымскотатарского народа и противодействия его дискриминации.

Запланирован также международный траурный онлайн-митинг, посвященный трагической дате.

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Меджлис, Рефат Чубаров, Крымские татары.
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