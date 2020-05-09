Чубаров: Международное сообщество все еще не находит эффективных инструментов давления на РФ

Новости Украины:Меджлис крымскотатарского народа призвал международное сообщество предпринять меры в ответ на угрожающие европейской безопасности действия РФ.

Меджлис крымскотатарского народа призвал международное сообщество предпринять меры в ответ на действия России, несущие угрозу безопасности в Европе.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном главой Меджлиса Рефатом Чубаровым в Facebook.

Он подчеркнул, что в последние шесть лет Крым, являющийся исторической территорией крымскотатарского народа и частью независимой Украины, оккупирован Российской Федерацией, которая осознанно проводит политику этноцида крымских татар - системное давление на крымскотатарский народ, репрессии граждан Украины по национальному признаку, организует этнически и политически мотивированные преследования крымских татар, их органов, таких как Меджлис крымскотатарского народа и Курултай крымскотатарского народа.

"Международное сообщество все еще не находит эффективных инструментов давления на Российскую Федерацию с тем, чтобы заставить ее придерживаться принципов и норм международного права, прекратить оккупацию части территории Украины", - отмечается в заявлении.

"Данным заявлением Меджлис крымскотатарского народа присоединяется к Совместному заявлению госсекретаря США и министров иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и вновь призывает международное сообщество принять срочные и жесткие меры в ответ на новые вызовы имперской России, которые несут реальную угрозу возникновения новых катастроф на европейском континенте", - сообщают в Меджлисе.