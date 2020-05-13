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Прокуратура Крыма использует скандальное интервью Поклонской в уголовном производстве

Прокуратура Крыма использует скандальное интервью Поклонской в уголовном производстве
08:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Прокуратура АРК использует материалы интервью бывшей "прокурора" полуострова Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону в криминальном деле против нее.

Прокуратура АРК использует недавнее скандальное интервью, которое дала бывший "прокурор" аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская, в уголовном производстве против нее. Об этом в эфире радио "Крым.Реалии" сообщил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка.

“Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка”, — отметил Копийка.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что интервью Поклонской оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишены свободы, в том числе и из-за действий Поклонской.

Накануне на это интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Он отметил, что “лица, которые непосредственно способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан”.

Реакции самой Поклонской на критику данного интервью пока не было.

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Отметим, накануне Поклонская дала интервью украинскому журналисту, в котором в частности рассказала, что до сих пор помнит украинский язык, заявила, что Янукович “незаконно свергнутый президент”, а “предателями” она считает людей, которые “захватили сегодня Украину и пытаются ее уничтожить”.

Как сообщалось, ранее Кориневич сообщил, что у депутатки Госдумы РФ, причастной к содействию вооруженной агрессии РФ против Украины, исчезла “галочка” верификации в соцсети Facebook.

На материковой части Украины против Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

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Все по теме:

Россия, Крым, Рефат Чубаров, Прокуратура АРК, Дмитрий Гордон, Наталья Поклонская.
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