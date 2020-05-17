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Обучение на карантине: треть школьников потеряла интерес к учебе

Обучение на карантине: треть школьников потеряла интерес к учебе
15:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:На карантине у трети школьников снизился интерес к учебе.

Образовательное агентство города Киева провело исследование о дистанционном обучении в столице, социологи опросили 34 тысячи учеников, родителей и учителей столицы.

Об этом сообщает ZN.ua.

"Несмотря на жалобы родителей о том, что на них свесили обучение во время карантина, 73% школьников рассказали, что делают уроки самостоятельно, 21% - с родителями, 1% - с репетиторами. Остальные вообще не ответили на вопрос, как обычно выполняют домашние задания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время карантина у трети учащихся снизился интерес к учебе. Но 14% школьников ответили наоборот: им стало интереснее учиться.

"Около 56% школьников отметили, что во время карантина у них появилось больше трудностей с выполнением домашних заданий. Среди них – невозможность качественно понять учебный материал, отсутствие эффективного контроля со стороны учителей, снижение интереса к учебе и другие", - подчеркивает издание.

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При этом половина опрошенных учителей считают, что главная сложность дистанционного обучения - в невозможности проконтролировать, как ученики усваивают изученный материал.

Также 18% учителей пожаловались, что вообще не могут определить уровень достижений своих учеников.

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Школа, Школьники, Карантин, Учеба.
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