Стоматология при карантине: в Минздраве назвали новые правила работы клиник

Новости Украины:В Украине стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, однако из-за пандемии COVID-19 необходимо соблюдать специальные правила.

Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, однако из-за пандемии COVID-19 необходимо соблюдать специальные правила.

Об этом сообщает Telegram канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - говорится в сообщении.

Так, посетители должны записываться заранее и иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу. Отмечается, что доступ сопровождающих запрещен, кроме сопровождения детей до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей. Ожидания происходит вне помещения.

Работники стоматологических клиник должны обязательно мерить температуру перед началом рабочего дня; записывать посетителей так, чтобы между ними был интервал не менее 15 минут; опрашивать пациента при записи и в день приема; носить респираторы без клапана, герметичные очки, щиток и шапочку; делать уборку после каждого пациента; убрать рекламную продукцию, журналы и игрушки.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения обнародовало новые правила работы парикмахерских и салонов красоты в условиях частичного выхода из карантина.