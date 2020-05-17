Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
День памяти жертв геноцида крымских татар: украинцев призвали зажечь огонек памяти
День памяти жертв геноцида крымских татар: украинцев призвали зажечь огонек памяти
"Местные власти не хотели говорить правду": ведущий эпидемиолог КНР вспомнил начало эпидемии в Ухане
В Китае признали, что власти поначалу занижали статистику по COVID-19
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Представлена современная версия дизайна легендарного Mercedes 300SL (Фото)
Представлена современная версия дизайна легендарного Mercedes 300SL (Фото)

День памяти жертв геноцида крымских татар: на здании ОПУ покажут инсталляцию о преступлениях советского режима

День памяти жертв геноцида крымских татар: на здании ОПУ покажут инсталляцию о преступлениях советского режима
17:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минреинтеграции

Новости Украины:На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая покажут видео-инсталляцию с напоминанием о преступлениях СССР и РФ против крымских татар.

На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, будет показано через световую проекцию видео-инсталляцию, которая напомнит всем о преступлениях советской власти и преступлениях РФ сегодня против крымскотатарского народа.

"Также 18 мая (В день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – ред.) инсталляция будет проецироваться с наступлением темного времени суток – ориентировочно с 21:00. Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета министров Украины, также ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая", - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В министерстве призвали 17 мая приобщиться и к призыву Меджлиса крымскотатарского народа и поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 17 мая зажечь огонек памяти в своем окне.

"Мы помним преступления советского режима. Принудительное изгнание крымских татар с Крымского полуострова преступники советского режима начали в три часа утра 18 мая 1944 года. В течение двух дней с родных домов было выселено 180 тыс. крымских татар. Изгнание и нечеловеческие условия в местах ссылки имели катастрофические последствия - от болезней и истощения погибло десятки тысяч крымских татар", - отметили в ведомстве.

Минреинтеграции подчеркивает, что уже в современном мире Россия нарушила все нормы международного права и в 2014 году посягнула на территориальную целостность Украины, оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины.

"До сих пор оккупационные российские администрации продолжают военную агрессию против Украины, продолжают совершать преступления против крымских татар, запугивая, преследуя, сажая в тюрьмы. Давление на крымскотатарский народ, организация этнических и политически мотивированных преследований, преследований за вероисповедание – это ничто иное, как этноцид", - заявили в министерстве.

День памяти жертв геноцида крымских татар: украинцев призвали зажечь огонек памяти

В Минреинтеграции указали, что обязанность Украины – сделать все необходимое для крымскотатарского народа, чтобы его права, культура, язык и традиции были сохранены.

"Право крымских татар свободно жить на своей земле будет восстановлено – иного не дано. Мы не прекратим борьбу, пока не вернем из-под гнета украинский полуостров Крым. 18 мая – это и День борьбы за права крымскотатарского народа. В этот день хотим в очередной раз напомнить всему миру и стране-агрессору, что Крым – это Украина, и время оккупантов вскоре пройдет. Bizim ve siziñ azatlığıñız içün – За вашу и нашу свободу!", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Крымские татары, Оккупированный Крым, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
02 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03 Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
04 Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Карта коронавируса в Украине и мире 17 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
В сети появились характеристики неанонсированных Xiaomi Redmi 10X и Redmi 10X Pro
В сети появились характеристики неанонсированных Xiaomi Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь