День памяти жертв геноцида крымских татар: на здании ОПУ покажут инсталляцию о преступлениях советского режима

Новости Украины:На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая покажут видео-инсталляцию с напоминанием о преступлениях СССР и РФ против крымских татар.

На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, будет показано через световую проекцию видео-инсталляцию, которая напомнит всем о преступлениях советской власти и преступлениях РФ сегодня против крымскотатарского народа.

"Также 18 мая (В день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – ред.) инсталляция будет проецироваться с наступлением темного времени суток – ориентировочно с 21:00. Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета министров Украины, также ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая", - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В министерстве призвали 17 мая приобщиться и к призыву Меджлиса крымскотатарского народа и поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 17 мая зажечь огонек памяти в своем окне.

"Мы помним преступления советского режима. Принудительное изгнание крымских татар с Крымского полуострова преступники советского режима начали в три часа утра 18 мая 1944 года. В течение двух дней с родных домов было выселено 180 тыс. крымских татар. Изгнание и нечеловеческие условия в местах ссылки имели катастрофические последствия - от болезней и истощения погибло десятки тысяч крымских татар", - отметили в ведомстве.

Минреинтеграции подчеркивает, что уже в современном мире Россия нарушила все нормы международного права и в 2014 году посягнула на территориальную целостность Украины, оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины.

"До сих пор оккупационные российские администрации продолжают военную агрессию против Украины, продолжают совершать преступления против крымских татар, запугивая, преследуя, сажая в тюрьмы. Давление на крымскотатарский народ, организация этнических и политически мотивированных преследований, преследований за вероисповедание – это ничто иное, как этноцид", - заявили в министерстве.

В Минреинтеграции указали, что обязанность Украины – сделать все необходимое для крымскотатарского народа, чтобы его права, культура, язык и традиции были сохранены.

"Право крымских татар свободно жить на своей земле будет восстановлено – иного не дано. Мы не прекратим борьбу, пока не вернем из-под гнета украинский полуостров Крым. 18 мая – это и День борьбы за права крымскотатарского народа. В этот день хотим в очередной раз напомнить всему миру и стране-агрессору, что Крым – это Украина, и время оккупантов вскоре пройдет. Bizim ve siziñ azatlığıñız içün – За вашу и нашу свободу!", - говорится в сообщении.