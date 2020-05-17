Степанов о закупленных костюмах биозащиты: Уже в понедельник-вторник они поедут к нашим медикам

Новости Украины:Закупленные костюмы биозащиты уже завтра отправятся в регионы.

Партия закупленных в конце апреля в Китае костюмов биологической защиты уже доставлена в Украину и на днях она будет распределена по регионам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова.

"Груз уже прибыл в Украину. И, начиная с понедельника, начнется распределение костюмов по нашим больницам и лабораторным центрам - именно туда, где в них больше всего нуждаются. Уже в понедельник-вторник они поедут к нашим медикам", - сказал он.

Степанов напомнил, что на прошлой неделе государственная компания "Нафтогаз" завезла в Украину благотворительный груз, среди которого была также большая партия костюмов биологической защиты. Эти костюмы были распределены в 98 региональных больниц в соответствии с количеством больных.

Кроме того, по словам министра, в ближайшее время Черновицкая область получит все необходимые средства для выплаты медицинским работникам доплат за март. Он сообщил, что 14 мая в министерство обратилась Черновицкая облгосадминистрация с просьбой выделить 5,6 миллиона гривень.